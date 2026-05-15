Трамп пригрозил Ирану приходом американцев

Руслан Кривобок/РИА Новости

Если Иран не передаст запасы обогащенного урана США, то американцы сами придут за ним. Об этом США Дональд Трамп заявил журналистам на борту самолета по пути из Пекина, передает РИА Новости.

«В нужный момент мы либо войдем туда, либо получим его. Думаю, мы, вероятно, его получим. Но если мы его не получим, то мы зайдем», — сказал Трамп.

Ранее американский лидер заявлял, что Тегеран сначала согласился передать Вашингтону свой обогащенный уран, но потом передумал.

В апреле пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что Вашингтон никак не отреагировал на предложение Москвы о вывозе обогащенного урана из Ирана.

15 мая глава иранского МИД Аббас Арагчи заявил, что Иран готов обсуждать это предложение с Россией, но позже. Когда, он не уточнил.

Ранее Путин назвал конфликт Ирана и США очень тяжелым и сложным.

 
