Война США и Израиля против Ирана
В Германии заявили об «импульсе» в отношениях России, США и Китая

BZ: отношения США, Китая и России становятся все более динамичными
Сергей Бобылев/РИА Новости

Грядущая поездка президента России Владимира Путина в Пекин придает «импульс» трехсторонним отношениям США, Китая и России, которые становятся «все более динамичными», однако все еще характеризуются «расчетом и недоверием». Об этом пишет журналист газеты Berliner Zeitung (BZ) Томас Фасбендер.

Журналист отмечает, что поездка Путина в Пекин «подогревает» обсуждения по поводу участия Китая в урегулировании кризисов на Украине и в Иране, а также по поводу отношений Пекина и Москвы. По его словам, Россия «приобретает все большее значение для энергоемкой китайской промышленности», однако возможная зависимость «от единственного поставщика» тревожит Китай. Журналист считает, что Россия также озабочена увеличением зависимости от торговли с Китаем.

«Отношения между США, Китаем и Россией по-прежнему характеризуются расчетом и недоверием. Каждая сторона внимательно следит за поведением другой, рассчитывая на максимальную выгоду для себя», — рассказал он.

16 мая стало известно о том, что президент России Владимир Путин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина посетит с официальным визитом Китай 19-20 мая.

Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь рассказал, что Си Цзиньпин обсудит с Путиным глобальные и региональные вопросы, которые представляют интерес для обеих сторон.

18 мая глава евродипломатии Кая Каллас понадеялась, что Китай сможет подтолкнуть Россию к переговорам по Украине.

До Путина, с 13 по 15 мая, с официальным визитом в Китае был президент США Дональд Трамп. Американский лидер назвал поездку «невероятной» и сообщил о заключении «фантастических торговых соглашений» с Китаем. Си Цзиньпин же назвал визит Трампа в Китай историческим.

Ранее Каллас обвинила США, Китай и Россию в желании разделить Европу.

 
