Каллас понадеялась на Китай в переговорном процессе по Украине

Глава евродипломатии Кая Каллас утверждает, что Россию необходимо подтолкнуть к переговорам, и сделать это может Китай. Об этом пишет «Европейская правда».

По ее словам, на данный момент переговорный процесс вокруг Украины зашел в тупик. Глава дипломатии ЕС полагает, что на этом направлении «ничего не происходит».

«В то же время мы видим, что Россия находится не в самой сильной позиции, и нам нужно приложить усилия, чтобы они сели за стол переговоров», – утверждает Каллас.

Она также отметила, что «Китай, который имеет тесные отношения с Россией, играет здесь роль, которая может действительно убедить Москву» остановить конфликт.

Путин по приглашению Си Цзиньпина посетит Китай с официальным визитом 19-20 мая.

16 мая газета El Mundo писала, что визит Путина в Китай почти сразу после поездки туда американского лидера Дональда Трампа свидетельствует о том, что Китай расставляет приоритеты во внешней политике. Издание отметило, что если встреча Трампа с Си Цзиньпином стала попыткой стабилизировать отношения между США и Китаем, которые остаются крайне важными для экономики обеих стран, то приезд Путина говорит совсем о другом.

Ранее Каллас отказалась претендовать на должность президента Эстони.