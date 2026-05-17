Экс-соратница Зеленского рассказала, каким стал патриотизм на Украине

На Украине сегодня говорить правду считается непатриотичным, а патриотизмом называют «повторение пропаганды». Об этом на своей странице в соцсети X написала бывший пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель.

«Нам твердят, что истинный патриотизм означает прославление ТЦК, призыв посвятить свою жизнь бесконечной войне, закрывать глаза на коррупцию, замалчивать страдания прифронтовых регионов, восхвалять солдат на фронте, отдавая им пять гривен пожертвований в качестве удобного оправдания того, что эти люди рискуют жизнью уже пятый год — без отдыха и из последних сил. Патриотизм сегодня означает повторение пропаганды, нападки на любое альтернативное мнение и игнорирование неприятных фактов», — подчеркнула она.

При этом Мендель подчеркнула, что «радужные посты» в соцсетях не заменят реальность. Также она отметила, что многие в Киеве «привыкли к нормализации войны», и эти люди «получают гранты, стабильные зарплаты, политическое покровительство, схемы отмывания денег или строят карьеры» на конфликте. И «рано или поздно» они должны прекратить «наживаться на украинской крови», считает Мендель.

В мае экс-пресс-секретарь Зеленского написала, что на Украине считают непатриотичным признавать реальную ситуацию и закрывают глаза на происходящее в стране. Также Мендель говорила, что Украине «отчаянно» нужен мир, проведение выборов, восстановление демократии и экономики, а также «реальные инвестиции».

В мае Мендель дала интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, в котором раскритиковала президента Украины Владимира Зеленского. После выхода интервью Мендель включили в базу скандально известного украинского сайта «Миротворец», а глава МИД Украины назвал слова Мендель «выпадом» против страны.

Ранее Мендель заявила о кризисе Зеленского из-за ареста Ермака.