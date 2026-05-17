Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
 (обновлено  )
Политика

Экс-соратница Зеленского рассказала, каким стал патриотизм на Украине

Экс-соратница Зеленского Мендель: патриотизм на Украине — повторение пропаганды
Tarasov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

На Украине сегодня говорить правду считается непатриотичным, а патриотизмом называют «повторение пропаганды». Об этом на своей странице в соцсети X написала бывший пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель.

«Нам твердят, что истинный патриотизм означает прославление ТЦК, призыв посвятить свою жизнь бесконечной войне, закрывать глаза на коррупцию, замалчивать страдания прифронтовых регионов, восхвалять солдат на фронте, отдавая им пять гривен пожертвований в качестве удобного оправдания того, что эти люди рискуют жизнью уже пятый год — без отдыха и из последних сил. Патриотизм сегодня означает повторение пропаганды, нападки на любое альтернативное мнение и игнорирование неприятных фактов», — подчеркнула она.

При этом Мендель подчеркнула, что «радужные посты» в соцсетях не заменят реальность. Также она отметила, что многие в Киеве «привыкли к нормализации войны», и эти люди «получают гранты, стабильные зарплаты, политическое покровительство, схемы отмывания денег или строят карьеры» на конфликте. И «рано или поздно» они должны прекратить «наживаться на украинской крови», считает Мендель.

В мае экс-пресс-секретарь Зеленского написала, что на Украине считают непатриотичным признавать реальную ситуацию и закрывают глаза на происходящее в стране. Также Мендель говорила, что Украине «отчаянно» нужен мир, проведение выборов, восстановление демократии и экономики, а также «реальные инвестиции».

В мае Мендель дала интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, в котором раскритиковала президента Украины Владимира Зеленского. После выхода интервью Мендель включили в базу скандально известного украинского сайта «Миротворец», а глава МИД Украины назвал слова Мендель «выпадом» против страны.

Ранее Мендель заявила о кризисе Зеленского из-за ареста Ермака.

 
Теперь вы знаете
Крупнейшая атака дронов на Москву за год, победа Болгарии в «Евровидении» и вспышка Эболы. Главное к утру 17 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!