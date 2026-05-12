Глава МИД Украины впал в ярость из-за критики бывшего пресс-секретаря Зеленского

Valentyn Ogirenko/Reuters

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обругал экс-пресс-секретаря президента страны Владимира Зеленского Юлию Мендель, которая раскритиковала своего бывшего начальника в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Свое бурное негодование глава украинского МИДа выразил на странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Министр посчитал «отвратительным» то, что Мендель «унизила» Украину якобы ради «славы», а также назвал ее слова «лживыми».

«Даже не дослушал до конца жалкие низменные «откровения» бывшего пресс-секретаря. Мерзость, которую она наговорила, это выпад не против президента, а против собственной страны. Вся эта ложь и манипуляции направлены против интересов Украины и в поддержку российских требований и ультиматумов. <…> В конце концов, это лицо – не первое из присоединившихся к клубу прихвостней российской пропаганды и нарративов. Но это билет в один конец», — написал он.

В интервью Карлсону Мендель рассказала, что Владимир Зеленский был готов уступить России Донбасс в 2022 году. При этом в офисе Зеленского отметили, что Киев не собирался отказываться от своих территорий.

Также в интервью Мендель заявила, что продолжение конфликта с Россией для Украины не имеет никакого смысла, и ответила на вопрос об употреблении Зеленским наркотиков. Кроме того, она сказала, что Зеленский не воспринимал женщин как равных себе.

Также Мендель включили в базу известного украинского сайта «Миротворца».

 
