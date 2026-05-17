Мендель заявила о кризисе Зеленского из-за ареста Ермака

Бывшая пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель связала его резкие заявления с крупным кризисом — арестом экс-главы офиса Андрея Ермака. Об этом она написала в соцсети X.

«Я заметила, что резкие нарративы с его стороны, как правило, усиливаются во время крупных кризисов, например, сейчас, когда его ближайший соратник арестован по подозрению в коррупции», — написала Мендель.

До этого украинское издание Hromadske сообщило, что Ермак переписывался с человеком по имени «Вероника Феншуй Офис», обсуждая возможные назначения чиновников, а также присылал неизвестному адресату даты рождения кандидатов. По информации журналистов, Ермак как минимум с 2020 года советовался с ней по кадровым вопросам. С гадалкой в том числе обсуждались кандидатуры премьер-министра Украины, главы Минздрава, генпрокурора и замглавы офиса украинского президента Владимира Зеленского без указания имен.

14 мая Ермака заключили под стражу на 60 суток с возможностью освобождения под залог в размере около $3,1 млн. Его обвиняют в отмывании 460 млн гривен (около $10,5 млн) на строительстве элитного коттеджного поселка в Киевской области. Сам бывший чиновник свою вину отрицает.

Ранее на Украине при обысках офиса Ермака нашли множество оккультных предметов.