Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
 (обновлено  )
Политика

Бывшая соратница Зеленского Мендель рассказала, что на самом деле нужно Украине

Мендель: большая часть украинцев не имеет голоса на Западе
Tarasov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украине «отчаянно» нужен мир, проведение выборов, восстановление демократии и экономики, а также «реальные инвестиции», которые могут прийти «только в мирное время». Об этом в соцсети X написала бывший пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель.

«Самое главное, Украина должна снова стать достойной своего народа, который должен больше не жить страхе, а вместо этого выбрал вернуться, восстанавливать свою жизнь и растить своих детей», — подчеркнула она.

По словам Мендель, в недавнем интервью американскому журналисту Такеру Карлсону она рассказала «ровно то, что украинцы годами обсуждают на своих кухнях». Бывший пресс-секретарь отметила, что в публичном поле мнения на Украине «сильно различаются», но они не отражают реальной позиции народа страны.

«Большая часть украинского общества не имеет голоса на Западе. Многие в Киеве смирились с нормализацией этой войны – получая гранты, стабильные зарплаты, политическое покровительство, строя схемы отмывания денег или свои карьеры на войне. Такие люди есть в каждой войне. Но совесть все еще имеет значение. И рано или поздно наживе на украинской крови должен прийти конец», — отметила она.

12 мая Мендель написала, что продолжение военного конфликта с Россией для Украины не имеет никакого смысла. В интервью Карлсону она также рассказала, что президент страны Владимир Зеленский в 2022 году был готов отдать России Донбасс в 2022 году. При этом офисе Зеленского опровергли намерение Киева отказаться от территорий.

Поле выхода интервью Мендель включили в базу скандально известного украинского сайта «Миротворец». А глава МИД Украины назвал слова Мендель «выпадом» против страны.

Ранее политолог назвал интервью Мендель Карлсону особым сигналом России.

 
Теперь вы знаете
Боюсь, что меня заменит ИИ: что делать, чтобы не потерять работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!