Украине «отчаянно» нужен мир, проведение выборов, восстановление демократии и экономики, а также «реальные инвестиции», которые могут прийти «только в мирное время». Об этом в соцсети X написала бывший пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель.

«Самое главное, Украина должна снова стать достойной своего народа, который должен больше не жить страхе, а вместо этого выбрал вернуться, восстанавливать свою жизнь и растить своих детей», — подчеркнула она.

По словам Мендель, в недавнем интервью американскому журналисту Такеру Карлсону она рассказала «ровно то, что украинцы годами обсуждают на своих кухнях». Бывший пресс-секретарь отметила, что в публичном поле мнения на Украине «сильно различаются», но они не отражают реальной позиции народа страны.

«Большая часть украинского общества не имеет голоса на Западе. Многие в Киеве смирились с нормализацией этой войны – получая гранты, стабильные зарплаты, политическое покровительство, строя схемы отмывания денег или свои карьеры на войне. Такие люди есть в каждой войне. Но совесть все еще имеет значение. И рано или поздно наживе на украинской крови должен прийти конец», — отметила она.

12 мая Мендель написала, что продолжение военного конфликта с Россией для Украины не имеет никакого смысла. В интервью Карлсону она также рассказала, что президент страны Владимир Зеленский в 2022 году был готов отдать России Донбасс в 2022 году. При этом офисе Зеленского опровергли намерение Киева отказаться от территорий.

Поле выхода интервью Мендель включили в базу скандально известного украинского сайта «Миротворец». А глава МИД Украины назвал слова Мендель «выпадом» против страны.

Ранее политолог назвал интервью Мендель Карлсону особым сигналом России.