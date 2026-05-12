Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Политика

Бывший пресс-секретарь Зеленского попал в базу «Миротворца»

РИА: бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель оказалась в базе «Миротворца»
Tarasov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывшего пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлию Мендель внесли в базу скандально известного украинского сайта «Миротворец». Об этом сообщает РИА Новости, ознакомившись с данными ресурса.

Основатели сайта обвиняют Мендель в «распространении российской пропаганды» и «призывах к капитуляции Украины».

Мендель ранее отметилась рядом критических высказываний в отношении Зеленского и украинских властей в целом. Так, например, она заявляла, что продолжение конфликта с Россией для Украины не имеет никакого смысла. Она также назвала украинского лидера бенефициаром конфликта, отметив, что боевые действия позволили ему «процветать», зарабатывая деньги, обретая «почти неограниченную власть внутри страны» и «купаясь в международной славе», подчеркнула Мендель.

До этого Мендель предположила, что на аудиозаписях, связанных с квартирой бизнесмена Тимура Миндича, могут быть слышны голоса людей из ближайшего окружения власти в Киеве — в том числе, как утверждается, голос первой леди.

Сайт «Миротворец», созданный в 2014 году, ставит своей целью выявление личностей и публикацию персональных данных всех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины. За последние годы в «черный список» ресурса попали журналисты, артисты и политики, посетившие Крым, Донбасс или вызвавшие негативную реакцию авторов сайта по другим причинам.

Ранее «человек-улыбка» Василенко попал в базу «Миротворца».

 
Теперь вы знаете
«С ОМОНом дверь выносят». Как выбить долг с близкого человека и не стать врагом
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!