Бывший пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель в соцсети X заявила, что в стране считают непатриотичным признавать реальную ситуацию и закрывают глаза на происходящее.

По ее словам, на фоне данной ситуации считается нормальным закрывать глаза на коррупцию, терпеть принудительную мобилизацию и делать вид, что «именно так выглядит демократия».

В конце апреля Мендель написала, что большая часть украинского общества считает необходимым пойти на компромиссы с Россией, однако в украинских новостях транслируется другая точка зрения, согласно которой граждане страны «готовы сражаться за «достоинство» годами». Также экс-пресс-секретарь Зеленского отмечала, что на Украине рискованно призывать к выводу ВСУ с территории Донбасса, так как это может повлечь обвинение в госизмене. По ее словам, каждый день Украина рискует потерять «не только Донбасс», но и территории в «нескольких других регионах».

Ранее Мендель заявила о провале дипломатии по Украине.