В МИД Украины захотели осудить Лукашенко на «спецтрибунале» против России

Глава МИД Украины Андрей Сибига назвал президента Белоруссии Александра Лукашенко среди политиков и чиновников, которые должны быть «осуждены» так называемым «спецтрибуналом» против России. Об этом на своей странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) написал спикер МИД Украины Георгий Тихий.

Он рассказал о том, что 15 мая в Кишиневе страны подписали соглашение о создании так называемого «спецтрибунала» против России. Тихий процитировал слова главы МИД Украины Андрея Сибиги, который назвал президента Белоруссии Александра Лукашенко среди лиц, которые якобы «получили билет в Гаагу».

Также Сибига сказал, что организаторы «судилища» собираются выносить некие решения в отношении президента России Владимира Путина, секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу, зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева, помощника президента России Николая Патрушева, и других официальных лиц.

По словам Тихого, зал, в котором находились представители государств-членов Европы, встретили эти слова «аплодисментами».

16 мая телеканал France 24 сообщил, что о намерении присоединиться к так называемому «спецтрибуналу» против России заявили 36 государств, и среди них – 34 страны Европы, а также Австралия и Коста-Рика.

Также в начале мая замглавы офиса президента Украины Ирина Мудра заявила, что Украина считает, что на так называемом «спецтрибунале» нужно судить не только Россию, но и Белоруссию, КНДР, а также, возможно, Иран.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не будет реагировать на желание европейских стран устроить антироссийский «спецтрибунал». Также в феврале официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что ЕС не имеет права оценивать действия Москвы с юридической точки зрения.

Ранее на Украине рассказали, какие страны собрались «судить» Россию.