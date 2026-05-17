Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
 (обновлено  )
Политика

В МИД Украины захотели осудить Лукашенко на «спецтрибунале» против России

Сибига назвал Лукашенко среди подсудимых спецтрибунала против России
Александр Щербак/РИА Новости

Глава МИД Украины Андрей Сибига назвал президента Белоруссии Александра Лукашенко среди политиков и чиновников, которые должны быть «осуждены» так называемым «спецтрибуналом» против России. Об этом на своей странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) написал спикер МИД Украины Георгий Тихий.

Он рассказал о том, что 15 мая в Кишиневе страны подписали соглашение о создании так называемого «спецтрибунала» против России. Тихий процитировал слова главы МИД Украины Андрея Сибиги, который назвал президента Белоруссии Александра Лукашенко среди лиц, которые якобы «получили билет в Гаагу».

Также Сибига сказал, что организаторы «судилища» собираются выносить некие решения в отношении президента России Владимира Путина, секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу, зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева, помощника президента России Николая Патрушева, и других официальных лиц.

По словам Тихого, зал, в котором находились представители государств-членов Европы, встретили эти слова «аплодисментами».

16 мая телеканал France 24 сообщил, что о намерении присоединиться к так называемому «спецтрибуналу» против России заявили 36 государств, и среди них – 34 страны Европы, а также Австралия и Коста-Рика.

Также в начале мая замглавы офиса президента Украины Ирина Мудра заявила, что Украина считает, что на так называемом «спецтрибунале» нужно судить не только Россию, но и Белоруссию, КНДР, а также, возможно, Иран.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не будет реагировать на желание европейских стран устроить антироссийский «спецтрибунал». Также в феврале официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что ЕС не имеет права оценивать действия Москвы с юридической точки зрения.

Ранее на Украине рассказали, какие страны собрались «судить» Россию.

 
Теперь вы знаете
Как получить маткапитал на покупку дома в 2026 году и дадут ли выплату на дачу, недострой и участок
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!