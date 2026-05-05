Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
 (обновлено  )
Политика

Украина хочет судить на «спецтрибунале» еще три страны, кроме России

Замглавы ОП Мудра: спецтрибунал не должен ограничиваться Россией
Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Украина считает, что на так называемом «спецтрибунале», который намерен организовать Киев вместе с европейскими странами, нужно «судить» не только Россию, но и Белоруссию, Северную Корею и, возможно, Иран. Об этом в интервью «Европейской правде» заявила замглавы офиса президента Украины Ирина Мудра.

«Мы считаем, что трибунал не ограничивается исключительно высшим руководством РФ, а должен охватывать также те государства, которые, очевидно, способствовали и помогали России в этой агрессии. Это Белоруссия, это Северная Корея. Возможно, тоже Иран», — отметила она.

Замглавы ОП Украина также рассказала, что 14-15 мая будет «завершен» этап принятия политического решения о создании так называемого «спецтрибунала». По словам Мудры, 24 страны подтвердили намерение присоединиться к соглашению, однако это «не окончательное» число участников процесса, и Киев ожидает, что в нем будут представлены «по крайней мере 40 государств», а «прокуроры» и «следователи» начнут свою деятельность «не раньше конца 2027, а то и в 2028 году».

В апреле Мудра сообщила, что 20 государств поддержали создание так называемого «спецтрибунала». Также в апреле постоянный представитель Украины при Совете Европы Николай Точицкий заявил, что к инициативе, помимо Украины, присоединились Великобритания, Испания, Германия, Швеция и другие страны.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не собирается реагировать на желание некоторых европейских стран учредить против России «трибунал». А в феврале официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что ЕС не вправе давать юридическую оценку действиям России.

Ранее генсек Совета Европы раскрыл, от чего зависит работа «спецтрибунала» против России.

 
Теперь вы знаете
Удар возмездия по Украине, бум антидепрессантов и возвращение интернета. Главное за 5 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!