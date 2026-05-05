Украина хочет судить на «спецтрибунале» еще три страны, кроме России

Украина считает, что на так называемом «спецтрибунале», который намерен организовать Киев вместе с европейскими странами, нужно «судить» не только Россию, но и Белоруссию, Северную Корею и, возможно, Иран. Об этом в интервью «Европейской правде» заявила замглавы офиса президента Украины Ирина Мудра.

«Мы считаем, что трибунал не ограничивается исключительно высшим руководством РФ, а должен охватывать также те государства, которые, очевидно, способствовали и помогали России в этой агрессии. Это Белоруссия, это Северная Корея. Возможно, тоже Иран», — отметила она.

Замглавы ОП Украина также рассказала, что 14-15 мая будет «завершен» этап принятия политического решения о создании так называемого «спецтрибунала». По словам Мудры, 24 страны подтвердили намерение присоединиться к соглашению, однако это «не окончательное» число участников процесса, и Киев ожидает, что в нем будут представлены «по крайней мере 40 государств», а «прокуроры» и «следователи» начнут свою деятельность «не раньше конца 2027, а то и в 2028 году».

В апреле Мудра сообщила, что 20 государств поддержали создание так называемого «спецтрибунала». Также в апреле постоянный представитель Украины при Совете Европы Николай Точицкий заявил, что к инициативе, помимо Украины, присоединились Великобритания, Испания, Германия, Швеция и другие страны.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не собирается реагировать на желание некоторых европейских стран учредить против России «трибунал». А в феврале официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что ЕС не вправе давать юридическую оценку действиям России.

Ранее генсек Совета Европы раскрыл, от чего зависит работа «спецтрибунала» против России.