В Совете Европы ведут подготовку к созданию спецтрибунала по Украине

К спецтрибуналу по Украине захотели присоединиться 36 стран
О намерении присоединиться к предлагаемому спецтрибуналу по Украине заявили 36 стран. Об этом сообщил телеканал France 24.

«34 страны Европы, Австралия и Коста-Рика заявили, что присоединятся к будущему специальному трибуналу по Украине, чтобы привлечь Россию к ответственности», — отметил канал.

France 24 указал, что резолюция, которая закладывает основу для создания трибунала, была утверждена министрами иностранных дел стран-участниц Совета Европы (СЕ).

В феврале генеральный секретарь СЕ Ален Берсе заявлял, что работа так называемого «спецтрибунала» против России зависит от воли других государств.

В конце января Берсе заявлял, что Украина продолжит добиваться проведения «спецтрибунала» для президента России Владимира Путина и других представителей руководства РФ. По его словам, Совет Европы не отступится от идеи по созданию «спецтрибунала» по вопросам «агрессии против Украины», поскольку «кроме финансовых ресурсов очень важно построить систему привлечения к ответственности виновных».

Ранее Зеленский понадеялся на работу «спецтрибунала» против России.

 
