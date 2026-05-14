Стало известно, когда подпишут соглашение о «трибунале» против России

33 страны и Евросоюз 15 мая в Кишиневе подпишут соглашение о создании так называемого «спецтрибунала» против России. Об этом в телеэфире заявила замглавы офиса президента Украины Ирина Мудра, пишет «Укринформ».

По ее словам, подписание соглашения состоится во время министерской встречи Совета Европы в Кишиневе.

«Юридически обязывающие решения согласованы, и завтра Украина, Европейский Союз и еще более 30 государств, на сегодня это 33 страны и Европейский Союз, подпишут соглашение о практическом запуске трибунала и создании так называемого руководящего комитета трибунала», — отметила Мудра.

Она также добавила, что подписание бумаг завершит «весь подготовительный этап» и юридически запустит процесс, и после этого так называемый «институт» начнет строиться.

«Это отбор судей, прокуроров, следователей, персонал. То есть если мы говорим о практическом запуске, когда уже следователи, прокурор будут работать, готовить обвинительный приговор, то мы ожидаем это до конца 2027 года», — рассказала она.

В начале мая Мудра заявила, что Украина считает, что на так называемом «спецтрибунале» нужно судить не только Россию, но и Белоруссию, Северную Корею и, возможно, Иран.

В апреле постоянный представитель Украины при Совете Европы Николай Точицкий сказал, что, кроме Украину, «судилище» против России поддерживают Великобритания, Испания, Германия, Швеция и другие страны.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не собирается реагировать на желание некоторых европейских стран создать «спецтрибунал» против России. В феврале официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что Евросоюз не имеет права давать юридическую оценку действиям Москвы.

Ранее генсек Совета Европы раскрыл, от чего зависит работа «спецтрибунала» против России.