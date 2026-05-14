Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
 (обновлено  )
Политика

Стало известно, когда подпишут соглашение о «трибунале» против России

Замглавы ОП Мудра: соглашение об антироссийском спецтрибунале подпишут 15 мая
Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press

33 страны и Евросоюз 15 мая в Кишиневе подпишут соглашение о создании так называемого «спецтрибунала» против России. Об этом в телеэфире заявила замглавы офиса президента Украины Ирина Мудра, пишет «Укринформ».

По ее словам, подписание соглашения состоится во время министерской встречи Совета Европы в Кишиневе.

«Юридически обязывающие решения согласованы, и завтра Украина, Европейский Союз и еще более 30 государств, на сегодня это 33 страны и Европейский Союз, подпишут соглашение о практическом запуске трибунала и создании так называемого руководящего комитета трибунала», — отметила Мудра.

Она также добавила, что подписание бумаг завершит «весь подготовительный этап» и юридически запустит процесс, и после этого так называемый «институт» начнет строиться.

«Это отбор судей, прокуроров, следователей, персонал. То есть если мы говорим о практическом запуске, когда уже следователи, прокурор будут работать, готовить обвинительный приговор, то мы ожидаем это до конца 2027 года», — рассказала она.

В начале мая Мудра заявила, что Украина считает, что на так называемом «спецтрибунале» нужно судить не только Россию, но и Белоруссию, Северную Корею и, возможно, Иран.

В апреле постоянный представитель Украины при Совете Европы Николай Точицкий сказал, что, кроме Украину, «судилище» против России поддерживают Великобритания, Испания, Германия, Швеция и другие страны.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не собирается реагировать на желание некоторых европейских стран создать «спецтрибунал» против России. В феврале официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что Евросоюз не имеет права давать юридическую оценку действиям Москвы.

Ранее генсек Совета Европы раскрыл, от чего зависит работа «спецтрибунала» против России.

 
Теперь вы знаете
Как принудительно вернуть деньги на карту за неудачную покупку
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!