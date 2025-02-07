Захарова ответила на идею создания спецтрибунала «по агрессии против Украины»

Европейский союз не вправе давать юридическую оценку действиям России, полномочиями определять существования акта агрессии наделен только Совет Безопасности ООН. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, который был дан на фоне европейской инициативы по созданию «спецтрибунала по агрессии против Украины».

«Напомню, что в соответствии со статьей 39 Устава ООН полномочиями определять существование акта агрессии обладает исключительно Совет Безопасности ООН. Бюрократов в Брюсселе и Страсбурге такой компетенцией никто не наделял», — заявила дипломат.

Официальный представитель российского МИД указала, что глава евродипломатии Кайя Каллас «ставит себя выше Совета Безопасности ООН». Однако остается неясным, отметила Захарова, на каких основаниях европейский политик считает себя вправе давать юридическую оценку действиям России и ее руководства.

«Впрочем, не исключаем, что она вообще не знакома с принципами международного права», — резюмировала Захарова.

В конце января генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе заявил, что Украина продолжит добиваться проведения «спецтрибунала» для президента России Владимира Путина и других представителей руководства страны. Чиновник добавил, что Совет Европы не отступится от идеи по созданию «спецтрибунала» по вопросам «агрессии против Украины», поскольку «кроме финансовых ресурсов очень важно построить систему привлечения к ответственности виновных».

Ранее Зеленского предложили отдать под международный трибунал.