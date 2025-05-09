В Кремле ответили на намерение ЕС учредить «трибунал» против РФ

Песков: Россия не станет реагировать на желание ЕС учредить против нее трибунал

Москва не собирается реагировать на желание некоторых стран Европейского союза учредить против России «трибунал». Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы не реагируем на это», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос журналиста.

6 мая министр иностранных дел Украины сообщил, что в ближайшее время следует ожидать конкретных решений по ускорению создания «специального трибунала» против Российской Федерации.

В конце января генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе заявил, что Украина продолжит добиваться проведения «спецтрибунала» для президента России Владимира Путина и других представителей руководства РФ. По его словам, Совет Европы не отступится от идеи по созданию «спецтрибунала» по вопросам «агрессии против Украины», поскольку «кроме финансовых ресурсов очень важно построить систему привлечения к ответственности виновных».

Ранее в МИД РФ ответили на идею создания «спецтрибунала по агрессии против Украины».