Венесуэла объявила о депортации соратника Мадуро

Власти Венесуэлы депортировали гражданина Колумбии Алекса Сааба, ранее освобожденного из американской тюрьмы в рамках обмена заключенными и занимавшего министерский пост в правительстве Николаса Мадуро. Об этом говорится в заявлении венесуэльской миграционной службы Saime в соцсети X.

Решение о депортации было принято с учетом того, что Сааб «причастен к совершению различных преступлений в США, о чем широко известно из публичных источников». В ведомстве не уточнили, в какую страну был депортирован Сааб.

3 января США нанесли удар по Венесуэле: взрывы прогремели в столице страны Каракасе и на военной базе Форт-Тиуна. После атак президент США Дональд Трамп назвал операцию успешной и заявил, что американские военные захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу. Глава Белого дома подчеркнул, что Мадуро «больше не президент», а управление Венесуэлой «до передачи власти» берут на себя США.

В марте Трамп официально признал правительство уполномоченного президента Венесуэлы Делси Родригес. Глава Белого дома заявлял, что у него очень хорошие отношения с Родригес.

В Кремле сообщали, что у президента РФ Владимира Путина в планах нет контактов с Родригес. Тем не менее в случае необходимости такой разговор может быть организован.

Ранее стало известно, как американцы оценивают операцию США в Венесуэле.