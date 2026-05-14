Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Политика

Песков сообщил о разговоре Путина с Гладковым и Богомазом перед их отставкой

Песков: у Путина было общение с Гладковым и Богомазом перед их отставкой
Михаил Метцель/РИА Новости

Бывшие губернаторы Белгородской и Брянской областей Вячеслав Гладков и Александр Богомаз перед отставкой находились в постоянном контакте с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков на брифинге с журналистами.

«Естественно, как главы регионов, таких важных регионов в наше время, естественно, они были в постоянном контакте с главой государства», — сказал Песков.

Также журналисты уточнили у представителя Кремля, был ли у Путина какой-то разговор с Гладковым и Богомазом перед их отставкой. Песков ответил утвердительно.

«Да, конечно. Ну, конечно же, было общение», — заявил он.

13 мая Владимир Путин принял отставку Вячеслава Гладкова и Александра Богомаза. Временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области был назначен генерал-майор Александр Шуваев, который является участником боевых действий на Украине. Исполнять обязанности главы Брянской области будет выпускник «школы губернаторов» Егор Ковальчук.

До этого Песков ответил на вопрос о будущем Гладкова и Богомаза. По его словам, бывшим губернаторам Белгородской и Брянской областей предложат новые места работы. По данным «Ведомостей», Гладков может занять пост посла России в Абхазии. В свою очередь Богомаз, как стало известно газете «Ъ», может перейти в Госдуму и занять место экс-депутата от «Единой России» Айрата Фаррахова. Эта информация не была официально подтверждена.

Ранее в России назвали возможную причину отставки Гладкова и Богомаза.

 
Теперь вы знаете
Как принудительно вернуть деньги на карту за неудачную покупку
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!