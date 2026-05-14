Песков сообщил о разговоре Путина с Гладковым и Богомазом перед их отставкой

Песков: у Путина было общение с Гладковым и Богомазом перед их отставкой

Бывшие губернаторы Белгородской и Брянской областей Вячеслав Гладков и Александр Богомаз перед отставкой находились в постоянном контакте с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков на брифинге с журналистами.

«Естественно, как главы регионов, таких важных регионов в наше время, естественно, они были в постоянном контакте с главой государства», — сказал Песков.

Также журналисты уточнили у представителя Кремля, был ли у Путина какой-то разговор с Гладковым и Богомазом перед их отставкой. Песков ответил утвердительно.

«Да, конечно. Ну, конечно же, было общение», — заявил он.

13 мая Владимир Путин принял отставку Вячеслава Гладкова и Александра Богомаза. Временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области был назначен генерал-майор Александр Шуваев, который является участником боевых действий на Украине. Исполнять обязанности главы Брянской области будет выпускник «школы губернаторов» Егор Ковальчук.

До этого Песков ответил на вопрос о будущем Гладкова и Богомаза. По его словам, бывшим губернаторам Белгородской и Брянской областей предложат новые места работы. По данным «Ведомостей», Гладков может занять пост посла России в Абхазии. В свою очередь Богомаз, как стало известно газете «Ъ», может перейти в Госдуму и занять место экс-депутата от «Единой России» Айрата Фаррахова. Эта информация не была официально подтверждена.

