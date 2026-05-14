В России назвали возможную причину отставки Гладкова и Богомаза

Политолог Иванов объяснил отставку Гладкова и Богомаза курсом на ветеранов СВО
Григорий Сысоев/РИА Новости

Отставка губернаторов Белгородской и Брянской областей Вячеслава Гладкова и Александра Богомаза может быть связана со стремлением обновить руководство участниками специальной военной операции (СВО). Такую версию выдвинул политолог Виталий Иванов в беседе с «Ведомостями».

По его мнению, на эти должности назначат людей, чьи ключевые компетенции строятся вокруг устойчивости к кризисным ситуациям. Эксперт отметил, что новым главам регионов предстоит налаживать коммуникации с военными и силовыми структурами.

В свою очередь политолог Ростислав Туровский считает, что замены во власти в приграничных регионах прежде всего нужны, чтобы продемонстрировать усиление контроля Москвы.

«Успешность новых глав будет сильно зависеть от поддержки центра, в том числе финансовой», — сказал Туровский.

13 мая стало известно об отставке губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. Он возглавлял регион с 2020 года после ухода Евгения Савченко. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен генерал-майор Александр Шуваев, который является участником боевых действий на Украине.

В этот же день президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Брянской области Александра Богомаза. Врио главы региона стал выпускник «школы губернаторов» Егор Ковальчук.

Ранее Песков ответил на вопрос о будущем Гладкова и Богомаза.

 
