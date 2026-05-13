Брянскую область возглавил выпускник «школы губернаторов» Ковальчук

Путин назначил выпускника «школы губернаторов» врио главы Брянской области
Президент России Владимир Путин назначил выпускника «школы губернаторов» Егора Ковальчука временно исполняющим обязанности главы Брянской области. Информация об этом размещена на официальном сайте Кремля.

«Указом президента Егор Ковальчук назначен временно исполняющим обязанности губернатора Брянской области», — говорится в сообщении.

Экс-губернатор Брянской области Александр Богомаз подал в отставку по собственному желанию.

Также Путин назначил Александра Шуваева временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области.

Программа «Школа губернаторов», направленная на развитие управленческого резерва, была инициирована в июне 2017 года на платформе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).

Основная задача этой программы заключается в подготовке специалистов для должностей на федеральном и региональном уровнях. В качестве слушателей выступают представители администрации президента, сотрудники органов исполнительной власти, работники силовых структур, а также представители госкорпораций и государственных компаний, депутаты, сенаторы и даже действующие губернаторы.

Ранее Путин принял отставку главы Дагестана Меликова, назначив временно исполняющим обязанности Федора Щукина.

 
