Белгородскую область возглавил участник президентской программы «Время героев»

Президент России Владимир Путин назначил Александра Шуваева врио губернатора Белгородской области. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В пресс-службе уточнили, что в Кремле прошла рабочая встреча российского лидера с Шуваевым.

«Указом Президента Александр Шуваев назначен временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области», — сказано в сообщении.

Александр Михайлович Шуваев родился в 1981 году в городе Новый Оскол Белгородской области. За боевые заслуги удостоен звания Герой Российской Федерации, награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, орденом Александра Невского, тремя орденами Мужества и медалью Суворова. Является участником президентской программы «Время героев».



В январе 2026 года назначен заместителем губернатора Иркутской области.

13 мая Путин принял отставку Вячеслава Гладкова с поста губернатора Белгородской области. Как указали в Кремле, глава региона подал заявление о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию.

Ранее белгородский оперштаб назвал слухами информацию об уходе с поста Гладкова.