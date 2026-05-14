Песков ответил на вопрос о будущем Гладкова и Богомаза

Песков заявил, что Гладкову и Богомазу предложат новые места работы
Бывшим губернаторам Белгородской и Брянской областей Вячеславу Гладкову и Александру Богомазу предложат новые места работы. Об этом заявил «Интерфакс» официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Будет предложено обязательно», — сказал Песков, отвечая на вопрос агентства.

Накануне президент РФ Владимир Путин принял отставки Гладкова и Богомаза. Временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области назначен Александр Шуваев, БрянскойЕгор Ковальчук. Причиной их ухода называли ухудшение качества жизни жителей этих двух приграничных регионов, которые постоянно находятся под обстрелом.

По данным СМИ, Гладков может занять пост посла России в Абхазии, а Богомаз — перейти в Госдуму и занять место экс-депутата от «Единой России» Айрата Фаррахова.

Ранее новый глава Дагестана отправил в отставку правительство региона.

 
