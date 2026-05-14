Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Политика

Богомаз поблагодарил Путина

Ушедший в отставку Богомаз поблагодарил Путина за доверие и поддержку
Гавриил Григоров/РИА Новости

Бывший губернатор Брянской области Александр Богомаз поблагодарил президента РФ Владимира Путина за доверие и поддержку. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Богомаз также поблагодарил жителей региона «за единство и сплоченность, достигнутые результаты, любовь к Родине».

«Мы с вами вместе прошли большой непростой путь, каждый шаг на котором вел к тому, чтобы наша родная Брянская область развивалась и процветала», – отметил бывший губернатор.

13 мая Путин принял отставки Богомаза и губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. Временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области назначен Александр Шуваев, БрянскойЕгор Ковальчук. Причиной их ухода называли ухудшение качества жизни жителей этих двух приграничных регионов, которые постоянно находятся под обстрелами.

По данным СМИ, Гладков может занять пост посла России в Абхазии, а Богомаз – перейти в Госдуму и занять место экс-депутата от «Единой России» Айрата Фаррахова.

Ранее Ковальчук сообщил, что его представление в Брянской области состоится на днях.

 
Теперь вы знаете
Возможный скачок инфляции, дополнительный выходной из-за ЧС и спецбатончик для пожарных. Что нового к утру 14 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!