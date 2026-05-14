Ушедший в отставку Богомаз поблагодарил Путина за доверие и поддержку

Бывший губернатор Брянской области Александр Богомаз поблагодарил президента РФ Владимира Путина за доверие и поддержку. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Богомаз также поблагодарил жителей региона «за единство и сплоченность, достигнутые результаты, любовь к Родине».

«Мы с вами вместе прошли большой непростой путь, каждый шаг на котором вел к тому, чтобы наша родная Брянская область развивалась и процветала», – отметил бывший губернатор.

13 мая Путин принял отставки Богомаза и губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. Временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области назначен Александр Шуваев, Брянской – Егор Ковальчук. Причиной их ухода называли ухудшение качества жизни жителей этих двух приграничных регионов, которые постоянно находятся под обстрелами.

По данным СМИ, Гладков может занять пост посла России в Абхазии, а Богомаз – перейти в Госдуму и занять место экс-депутата от «Единой России» Айрата Фаррахова.

Ранее Ковальчук сообщил, что его представление в Брянской области состоится на днях.