Губернатор Белгородской области ушел в отставку

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков покинул свой пост. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Решение принято — покинул пост губернатора Белгородской области», — написал он.

Гладков выразил благодарность президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину «за те решения, которые в рамках крайне сложной оперативной обстановки помогают пройти испытания, которые переживает наш регион».

По его мнению, неправильно подводить итоги своей работы.

«Подводить итоги должны вы. Нужно всегда верить именно делам, а не словам», — заключил бывший губернатор.

Гладков возглавлял регион с 2020 года после ухода Евгения Савченко. СМИ сообщали, что его место может занять генерал-майор Александр Шуваев, который является участником боевых действий на Украине.

В апреле стало известно, что в администрации президента обсуждают его отставку и дальнейшую карьеру. По данным «Ведомостей», среди вариантов — дипломатическая служба. В частности, пост посла России в Абхазии.

Ранее губернатор Белгородской области продлил свой отпуск.