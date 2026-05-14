Нарышкин предупредил о возможности новой эскалации вокруг Ирана

Нарышкин: завершения конфликта вокруг Ирана пока не будет, возможна эскалация
Новая волна эскалации вокруг иранского конфликта возможна. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, его слова приводит ТАСС.

По его словам, Тегеран и Вашингтон ведут переговоры, однако завершение конфликта пока не просматривается.

«Нельзя исключать очередной волны эскалации, к сожалению», — сказал Нарышкин.

Глава СВР отметил, что Соединенные Штаты и Израиль рассчитывали на относительно легкую победу над Ираном, но у них не получилось.

14 мая госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американские чиновники попытаются убедить Китай занять более «активную роль» в урегулировании конфликта в Иране.

13 мая начался государственный визит Трампа в Китай, в Пекине уже прошли переговоры американского лидера с председателем КНР Си Цзиньпином, встреча длилась более двух часов. Трамп назвал переговоры превосходными.

По информации китайского агентства Синьхуа, Си Цзиньпин и Трамп обсудили конфликт России и Украины. Также СМИ писали, что лидеры планируют поговорить и о ситуации в Иране.

Ранее Рубио назвал главную геополитическую проблему США.

 
