Reuters узнал о надеждах Зеленского от поездки Трампа в Китай

Украинский лидер Владимир Зеленский надеется, что президент США Дональд Трамп во время своего визита в Китай обсудит урегулирование конфликта на Украине. Об этом пишет агентство Reuters.

В публикации также напомнили, что Украина неоднократно призывала Китай, который имеет тесные связи с Россией, играть более активную роль в установлении мира в регионе.

13 мая начался официальный государственный визит Трампа в Китай, который продлится до 15 мая. Глава Белого дома прибыл в Пекин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.

Американская администрация рассчитывает заключить ряд экономических и торговых контрактов с крупнейшими китайскими компаниями, а также начать диалог о контроле над ядерным оружием и обсудить риски, возникшие из-за передовых моделей искусственного интеллекта, разрабатываемых в Китае. Представители США считают, что сторонам необходим канал связи, чтобы избежать конфликтов, возникающих из-за ИИ. Кроме того, стороны намерены обсудить войну США с Ираном и отношения Пекина и Москвы. Затронут ли они тему Украины, не уточняется.

Ранее Трамп назвал США и Китай главными мировыми супердержавами.