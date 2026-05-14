Си Цзиньпин рассказал, чем грозит неверный подход к вопросу Тайваня

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Пекине заявил, что неверный подход к вопросу Тайваня может негативно сказаться на отношениях Китая и США.
По словам главы Китая, между Пекином и Вашингтоном может возникнуть конфликт, который приведет к серьезному ухудшению отношений.
«Если подойти неправильно к вопросу Тайваня, две страны могут столкнуться и даже вступить в конфликт», — отметил Си.
До этого YouTube-канал Белого дома сообщал, что речь Си Цзиньпина 14 мая перед началом переговоров с Трампом длилась три минуты.
Вступительное слово Трампа при этом заняло две минуты, началось и завершилось словами благодарности.
13 мая начался государственный визит Трампа в Китай. Вместе с американским лидером в КНР прибыли известные бизнесмены, чтобы попытаться заключить выгодные контракты с китайской стороной. Ожидается, что стороны обсудят войну США с Ираном и отношения Пекина и Москвы.
Ранее Си Цзиньпин не дал Трампу перетянуть рукопожатие на себя.