Си Цзиньпин рассказал, чем грозит неверный подход к вопросу Тайваня

Си Цзиньпин: неверный подход к вопросу Тайваня скажется на отношениях КНР и США

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Пекине заявил, что неверный подход к вопросу Тайваня может негативно сказаться на отношениях Китая и США.

По словам главы Китая, между Пекином и Вашингтоном может возникнуть конфликт, который приведет к серьезному ухудшению отношений.

«Если подойти неправильно к вопросу Тайваня, две страны могут столкнуться и даже вступить в конфликт», — отметил Си.

До этого YouTube-канал Белого дома сообщал, что речь Си Цзиньпина 14 мая перед началом переговоров с Трампом длилась три минуты.

Вступительное слово Трампа при этом заняло две минуты, началось и завершилось словами благодарности.

13 мая начался государственный визит Трампа в Китай. Вместе с американским лидером в КНР прибыли известные бизнесмены, чтобы попытаться заключить выгодные контракты с китайской стороной. Ожидается, что стороны обсудят войну США с Ираном и отношения Пекина и Москвы.

Ранее Си Цзиньпин не дал Трампу перетянуть рукопожатие на себя.