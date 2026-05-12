Продолжение конфликта с Россией для Украины не имеет никакого смысла. Об этом на своей странице в соцсети X написала бывший пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель.

По ее словам, Украина не вступит в НАТО, и этот вопрос уже «снят с повестки дня». Аргумент о защите демократии также не работает, так как режим на Украине «едва отличается» от авторитарного, в стране «крайне ограниченная» свобода слова, ослабленные институты, происходят нарушения конституционных прав, политические преследования, а жизни людей значат мало.

Также сам Зеленский стал бенефициаром конфликта, и боевые действия позволили ему «процветать», зарабатывая деньги, обретая «почти неограниченную власть внутри страны» и «купаясь в международной славе», подчеркнула Мендель.

«Если дело в возвращении территорий Украины, захваченных Россией, то Украина просто теряет все больше территорий, а не отвоевывает их. Эта война не имеет причин или оправданий для продолжения, кроме выгоды для некоторых узких групп. Украина на грани исчезновения из-за нее», — отметила бывший пресс-секретарь украинского лидера.

В недавнем интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Мендель рассказала, что президент Украины Владимир Зеленский был готов отдать Донбасс в 2022 году. При этом в офисе Зеленского отметили, что у Киева не было намерения отказаться от территорий.

11 мая издание Kyiv Independent сообщило, что Россию на переговорах по Украине «беспокоит» передача всей территории Донбасса, признание за Москвой занятых территорий, контроль над Запорожской АЭС, а также отмена санкций.

9 мая президент России Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине приближается к своему завершению.

Ранее Мендель рассказала об обмане Зеленского.