Политолог назвал интервью Мендель Карлсону особым сигналом России

Политолог Сипров: Карлсон использовал Мендель, чтобы подать сигнал России
Tarasov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Политолог Вадим Сипров в интервью Tsargrad.tv прокомментировал интервью американского журналиста Такера Карлсона с бывшим пресс-секретарем украинского лидера Владимира Зеленского Юлией Мендель, в котором она нелестно отозвалась об экс-начальнике.

Эксперт полагает, что Карлсон, представляя «старую элиту» Запада, использовал Мендель, чтобы подать России особый сигнал.

«В Вашингтоне понимают, Трамп — отработанный материал, он провалил консервативную революцию. <...> Нужны союзники и единомышленники за рубежом. Те, кто также хочет восстановить традиционалистскую ценностную модель устройства общества. Поэтому и обратились к России столь оригинальным способом — рассказали всему миру правду о мерзавце Зеленском», — сказал Сипров.

На днях Мендель сообщила Карлсону о пристрастии Зеленского к запрещенным веществам, а также о том, как он в 2019 году во время частной дискуссии с президентом РФ Владимиром Путиным в Париже обещал, что Украина никогда не вступит в НАТО, а в 2022-м сообщил о готовности уступить Донбасс ради завершения конфликта. Однако затем, по словам Мендель, Зеленский сменил свою позицию.

Ранее в ЕС рассказали о реакции Каллас на откровения Мендель.

 
