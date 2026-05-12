В Германии призвали Европу побыстрее найти переговорщика с Россией

В Германии призвали Европу побыстрее найти переговорщика с Россией
Если Европа не согласна с кандидатурой экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера, то она должна «как можно скорее» определить других переговорщиков, которые будут вести диалог с Россией. Об этом написал журналист Бобан Дукич в статье для газеты Berliner Zeitung (BZ).

По его словам, немецкая политика в отношении Украина сейчас заключается в том, что производство вооружений развивается, а дипломатия остается «безликой и без мандата». Дукич подчеркнул, что Европа до сих пор не назначила своего посланника, и если она всерьез претендует на место за столом переговоров по Украине, то канцлер Германии Фридрих Мерц и глава еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен должны «направить кого-то, кто займет это место». При этом то, подходит ли Шредер на место переговорщика, «имеет второстепенное значение», считает журналист.

«Отвергнуть Шрёдера легко. Его репутация запятнана, тесные связи с Путиным неоспоримы, и вполне возможно, что Киев его не примет. Всё это может быть правдой. Но если его кандидатура исключена, то Мерц и фон дер Лейен должны предложить другие кандидатуры — и как можно скорее. <…> Сам факт обсуждения вопроса о назначении собственного посланника — это, по крайней мере, начало. А вот то, что для этого потребовался импульс Владимира Путина, — это настоящее обвинение», — отметил Дукич.

Он также подчеркнул, что пока Германия и Европа не назначат своих переговорщиков, США будут сохранять лидерство в мирном процессе, даже если сейчас они отвлечены на конфликт в Иране.

9 мая президент России Владимир Путин назвал экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера предпочтительным переговорщиком для диалога России с Европой. Глава евродипломатии Кая Каллас отвергла кандидатуру Шредера, отметив, что он якобы являлся «высокопоставленным лоббистом российских государственных компаний». Также против кандидатуры Шредера выступили в правительстве Германии.

12 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что в переговорах с Москвой могут участвовать любые представители ЕС, которые имеют политическое желание возобновить диалог.

Ранее глава МИД Литвы призвал Европу не выбирать переговорщика для диалога с Россией.

 
