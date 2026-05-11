Глава Венесуэлы оценила желание США захватить республику

Венесуэла когда-нибудь станет 51-м штатом США. Об этом заявила уполномоченный президент республики Дельси Родригес, передает РИА Новости.

«Об этом нет речи и никогда не будет речи, потому что, если что и есть у венесуэльцев, так это любовь к нашему процессу независимости, и мы будем продолжать защищать целостность, суверенитет, независимость», — сказала она.

До этого журналист телеканала Fox News Джон Роберт заявил, что Трамп всерьез рассматривает возможность присоединения Венесуэлы к США в качестве 51-го штата.

3 января США нанесли удар по Венесуэле: взрывы прогремели в столице страны Каракасе и на военной базе Форт-Тиуна. После атак президент США Дональд Трамп назвал операцию успешной и заявил, что американские военные захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу. Глава Белого дома подчеркнул, что Мадуро «больше не президент», а управление Венесуэлой «до передачи власти» берут на себя США.

В марте Трамп официально признал правительство уполномоченного президента Венесуэлы Делси Родригес. Глава Белого дома заявлял, что у него очень хорошие отношения с Родригес.

В Кремле сообщали, что у президента РФ Владимира Путина в планах нет контактов с Родригес. Тем не менее в случае необходимости такой разговор может быть организован.

