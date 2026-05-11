Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Политика

Трамп заявил, что перемирие с Ираном «на искусственном жизнеобеспечении»

Трамп: режим перемирия с Ираном находится в невероятно слабом положении
Jacquelyn Martin/AP

Режим прекращения огня между США и Ираном находится в невероятно слабом положении, есть только 1% вероятности его сохранения. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, передает ТАСС.

Он также отметил, что никаких сигналов о возобновлении боевых действий с его стороны не было.

«Я бы сказал, что оно сейчас самое слабое. После того, как я прочитал этот собачий бред. Оно (перемирие. — «Газета.Ru») находится на искусственном жизнеобеспечении», — сказал глава государства.

10 мая агентство IRNA сообщило, что Иран передал Пакистану ответ на предложение американской стороны по урегулированию конфликта. По данным агентства ISNA, документ акцентирует внимание на вопросах завершения войны и обеспечения безопасности судоходства в Персидском заливе и Ормузском проливе.

Однако Трамп заявил, что не принимает ответ Ирана на американский проект соглашения по урегулированию конфликта, назвав позицию Тегерана «абсолютно неприемлемой».

По данным газеты The Wall Street Journal, новый раунд переговоров между США и Ираном может состояться в столице Пакистана Исламабаде с 11 по 17 мая.

Ранее Трамп пообещал забрать обогащенный уран из Ирана.

 
Теперь вы знаете
Без ЕГЭ, но через «Госуслуги»: 7 новых правил для поступления в вуз в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!