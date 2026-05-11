Трамп заявил, что перемирие с Ираном «на искусственном жизнеобеспечении»

Режим прекращения огня между США и Ираном находится в невероятно слабом положении, есть только 1% вероятности его сохранения. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, передает ТАСС.

Он также отметил, что никаких сигналов о возобновлении боевых действий с его стороны не было.

«Я бы сказал, что оно сейчас самое слабое. После того, как я прочитал этот собачий бред. Оно (перемирие. — «Газета.Ru») находится на искусственном жизнеобеспечении», — сказал глава государства.

10 мая агентство IRNA сообщило, что Иран передал Пакистану ответ на предложение американской стороны по урегулированию конфликта. По данным агентства ISNA, документ акцентирует внимание на вопросах завершения войны и обеспечения безопасности судоходства в Персидском заливе и Ормузском проливе.

Однако Трамп заявил, что не принимает ответ Ирана на американский проект соглашения по урегулированию конфликта, назвав позицию Тегерана «абсолютно неприемлемой».

По данным газеты The Wall Street Journal, новый раунд переговоров между США и Ираном может состояться в столице Пакистана Исламабаде с 11 по 17 мая.

Ранее Трамп пообещал забрать обогащенный уран из Ирана.