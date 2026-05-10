Трамп пообещал забрать обогащенный уран из Ирана

Трамп: США рано или поздно заберут из Ирана запасы обогащенного урана

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью с журналисткой Шерил Аткинсон, что рано или поздно Соединенные Штаты заберут из Ирана запасы обогащенного урана. Беседа опубликована на YouTube.

«Рано или поздно мы их получим», — сказал американский лидер.

5 мая госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Исламской Республике не нужна программа обогащения урана, даже если Тегеран хочет иметь гражданскую ядерную энергетику.

По его словам, в мире есть много государств, которые имеют аналогичные программы, но они не обогащают, а импортируют обогащенный материал.

При этом госсекретарь отметил, что Тегеран ведет себя так, будто хочет военную ядерную программу. Как подчеркнул Рубио, это неприемлемо.

21 апреля стало известно, что иранский обогащенный уран и Ормузский пролив должны были стать основными темами переговоров США и Ирана в Исламабаде. Однако переговорная команда Тегерана решила не ехать на встречу в столицу Пакистана, так как Вашингтон нарушил свои обязательства в рамках перемирия и не стал диктовать Израилю условия прекращения огня в Ливане.

Ранее Трамп заявил, что Иран не получит обогащенный уран ни для медицины, ни для энергетики.