Иран ответил на предложение США по урегулированию конфликта

IRNA: Иран передал Пакистану ответ на предложение США по завершению конфликта

Иран передал Пакистану ответ на предложение США по урегулированию конфликта. Об этом сообщает агентство IRNA.

«Ответ Ирана на последний текст предложения США по завершению конфликта был сегодня передан пакистанскому посреднику», — говорится в сообщении.

До этого Иран передал США состоящий из 14 пунктов план по урегулированию войны. Среди ключевых требований Тегерана были снятие санкций и разморозка активов, выплата репараций, вывод американских войск и предоставление гарантий о ненападении.

Власти республики выразили готовность вернуться к переговорам, но президент США еще усомнился в приемлемости иранских предложений и допустил возобновление ударов.

Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф заявил, что США продолжают вести с Ираном переговоры по мирному урегулированию.

Ранее Лавров заявил, что Россия готова оказать содействие в урегулировании конфликта между Ираном и США.