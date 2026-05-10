«С ним можно было вести диалог»: Путин рассказал, о чьей гибели сожалеет

Президент России Владимир Путин выразил сожаление в связи с гибелью секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. Слова главы государства приводятся на сайте Кремля.

По словам Путина, Лариджани был мудрым и дальновидным политиком, с которым можно было вести конструктивный диалог.

«Он умел слушать, слышал, реагировал на все», — сказал российский лидер.

Во время визита в Москву Лариджани предлогал создать совместное предприятие на территории Ирана для разбавления урана. Путин отметил, что Россия была не против, однако переговоры с США и Израилем зашли в тупик.

17 марта министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил о гибели секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. В Тегеране подтвердили эту информацию. Вместе с Лариджани погибли его сын Мортаза, заместитель секретаря Совета национальной безопасности Алиреза Баят, а также сотрудники охраны. Президент Масуд Пезешкиан и КСИР пообещали суровую кровную месть за смерть чиновника.

Новым секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана был назначен Мохаммад Багер Зольгадр. Его кандидатуру одобрил верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи. Указом президента страны Масуда Пезешкиана он был назначен на пост погибшего Лариджани.

