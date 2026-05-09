Стало известно, когда может состояться следующий раунд переговоров по Ирану

WSJ: новый раунд переговоров по Ирану может состояться на следующей неделе
Новый раунд переговоров между США и Ираном может состояться в столице Пакистана Исламабаде на следующей неделе, с 11 по 17 мая. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что США и Иран работают с посредниками над составлением одностраничного меморандума о взаимопонимании из 14 пунктов, который определит параметры переговоров по прекращению конфликта.

Источники рассказали, что Иран впервые выразил готовность обсуждать свою ядерную программу, а в «рабочем документе» США призывают Тегеран ослабить контроль над Ормузским проливом. Кроме того, американцы намерены снять блокаду иранских портов, а обе стороны обсуждают возможность вывода части иранских запасов высокообогащенного урана за рубеж. При этом Тегеран по-прежнему выступает против их передачи США, заявил иранский чиновник.

«Подробности о продолжительности приостановки обогащения урана в Иране или о возможном вывозе обогащенного урана из страны остаются невыясненными», — пишет WSJ.

Газета отмечает, что масштаб смягчения санкций против Ирана также является «предметом дискуссии» и может сорвать переговоры.

6 мая портал Axios написал, что переговоры США и Ираном по деталям мирного соглашения могут пройти в Пакистане или Швейцарии. Также Fox News сообщал, что Трамп надеется, что в течение одной недели стороны заключат меморандум о завершении конфликта. 6 мая Трамп заявил о высокой вероятность заключения сделки между Вашингтоном и Тегераном.

8 мая Трамп отметил, что Иран скоро передаст свой ответ по мирным предложениям США.

Ранее Трамп оценил новые удары по Ирану.

 
