«Это абсолютно неприемлемо»: Трамп отверг ответ Ирана по мирным переговорам

Дональд Трамп заявил, что не принимает ответ Ирана на американский проект соглашения по урегулированию конфликта, назвав позицию Тегерана «абсолютно неприемлемой». В Иране в ответ заявили, что реакция американского президента «не имеет никакого значения» для переговорной группы республики.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не принимает новые предложения Ирана по урегулированию конфликта и будущим переговорам.

Поводом стала передача Вашингтону иранского ответа на американский проект соглашения, который был передан через посредников в Пакистане. Сам Трамп назвал позицию Тегерана «абсолютно неприемлемой».

«Я только что ознакомился с ответом так называемых «представителей» Ирана. Мне это не нравится — ЭТО АБСОЛЮТНО НЕПРИЕМЛЕМО!» — написал он в своей соцсети Truth Social.

В Иране в ответ заявили, что мнение американского президента «не имеет значения» для переговорной группы республики.

За несколько дней до этого американский президент говорил о «хороших переговорах» с Ираном и допускал возможность достижения сделки. В частности, Трамп заявлял, что Тегеран якобы согласился отказаться от ядерного оружия и что стороны «вполне могут заключить соглашение».

«Мне не нравится их ответ»

Позднее Трамп в разговоре с Axios повторил свою позицию. Он сообщил изданию, что считает ответ Тегерана «неуместным», однако не уточнил, какие именно положения вызвали у него недовольство.

«Мне не нравится их письмо. Оно неуместно. Мне не нравится их ответ», — заключил он.

По данным Reuters, Вашингтон ожидал от Ирана более конкретных уступок, связанных с ядерной программой и ситуацией вокруг Ормузского пролива. Агентство отмечает, что американская сторона настаивает на более широком соглашении, которое должно затронуть не только прекращение боевых действий, но и ограничения на развитие иранской ядерной инфраструктуры.

The Guardian со ссылкой на источники сообщала, что Трамп также обсуждал ситуацию с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Израильские власти ранее неоднократно заявляли, что считают недопустимым сохранение иранской ядерной программы даже в ограниченном виде.

Что было в плане Ирана

Детали иранского ответа частично раскрыли СМИ. The Wall Street Journal писала, что Тегеран передал США многостраничный план урегулирования через пакистанских посредников.

По данным газеты, иранская сторона предложила начать новый этап переговоров по ядерной программе, который должен продолжаться около месяца. На этот период Тегеран допустил частичное открытие Ормузского пролива для торгового судоходства в обмен на ослабление американской морской блокады иранских портов.

Помимо этого, по данным WSJ, Иран выразил готовность передать часть запасов высокообогащенного урана третьей стране при условии получения гарантий от США. Согласно предложению, этот уран должен был быть возвращен Тегерану в случае провала переговоров или выхода Вашингтона из будущего соглашения. Газета также писала, что Иран согласился обсуждать ограничение обогащения урана, однако отказался принимать предложенный США 20-летний мораторий и демонтировать свои ядерные объекты.