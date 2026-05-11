Глава бундесвера испугался «очередного обмана» от Путина

Liesa Johannssen/Reuters

Министр обороны Германии Борис Писториус боится, что слова президента России Владимира Путина о переговорах и скором окончании конфликта на Украине могут быть «очередным обманом» и попыткой «отвлечь внимание». Об этом сообщает Reuters.

«Всегда есть опасение – и надеюсь, я ошибаюсь – что это очередной обман, но исключать это нельзя. Я считаю, что таким подходом Путин в конечном итоге пытается отвлечь внимание от собственных слабых сторон», — заявил он.

Также Писториус добавил, что Путин, с его точки зрения, мог бы сам «завершить» конфликт, если он того хотел.

9 мая президент Росси Владимир Путин заявил, что считает экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера лучшим политиком, который мог бы вести диалог с Москвой от лица Европы.

В тот же день Путин подчеркнул, что конфликт на Украине приближается к своему завершению. Также российский лидер отметил, что его встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским в третьей стране возможна при условии окончательных договоренностей о мирном договоре.

11 мая Писториус прибыл в Киев с необъявленным визитом, чтобы обсудить с представителями Украины вопрос о расширении взаимодействия в сфере вооружений.

Ранее в бундестаге призвали Германию поддержать переговоры с Россией.

 
