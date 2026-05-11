Глава Минобороны Германии приехал на Украину с необъявленным визитом

DPA: Писториус прибыл в Киев для обсуждения вопроса о расширении взаимодействия

Министр обороны Германии Борис Писториус прибыл на Украину с необъявленным визитом. Об этом пишет DPA.

По информации журналистов, немецкий чиновник не анонсировал заранее свою поездку в Киев из соображений безопасности. Ожидается, что он обсудит с представителями Украины вопрос о расширении взаимодействия в сфере вооружений.

«Германия и Украина — стратегические партнеры, и сотрудничество выгодно обеим сторонам. Это открывает возможности для реализации множества новых проектов», — прокомментировал министр.

Как сказал Писториус, Киев и Берлин акцентируют свое внимание на совместной разработке передовых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В том числе речь идет о дронах, способных наносить удары вглубь территории противника.

Также чиновник отметил, что немецкая сторона стремится к созданию совместных с Украиной предприятий.

4 мая член парламента Германии Родерих Кизеветтер призвал европейские страны совместно с Украиной создать аналог американских дальнобойных ракет Tomahawk. Он подчеркнул, что такое оружие должно появиться уже к 2030 году.

Ранее в Германии утвердили финансовую помощь Украине до конца десятилетия.