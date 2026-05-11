Правительство Германии должно поддержать переговоры с президентом России Владимиром Путиным, а не заниматься эскалацией. Об этом член бундестага и сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель написала в соцсети X.

Вайдель прокомментировала новость о визите министра обороны ФРГ Бориса Писториуса в Киев, который понадобился для того, чтобы обсудить вопрос о расширении взаимодействия Германии с Украиной в сфере вооружений. По словам политика, немецкое правительство должно вместо этого поддержать переговоры с Россией.

«Писториус снова едет в Киев, чтобы организовать новые сделки с оружием, в то время как Путин хочет видеть экс-канцлера Шредера в роли посредника для мирных переговоров. Федеральное правительство во главе с ХДС должно поддерживать переговоры, а не раздувать спираль эскалации», — отметила она.

9 мая президент Росси Владимир Путин заявил, что бывший немецкий канцлер Герхард Шрёдер для него является лучшим кандидатом на роль переговорщика от Европы. Однако Путин подчеркнул, что европейские страны могут выбрать такого человека, которому они доверяют и который «не наговорил гадостей» в адрес России.

Издание Deutschlandfunk со ссылкой на правительственные источники написало, что в правительстве Германии отвергли кандидатуру Шредера на роль переговорщика с Россией. Также издание Der Spiegel отметило, что в Германии обсуждают кандидатуру федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера на роль переговорщика.

Ранее в Берлине призвали не отвергать идею об участии Шредера в переговорах по Украине.