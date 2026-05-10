Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Вспышка хантавирусаОграничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Политика

В Берлине призвали не отвергать идею об участии Шредера в переговорах по Украине

Spiegel: в СДПГ призвали обдумать отправку Шредера на переговоры с Россией от ЕС
Imago/Jens Schicke/Global Look Press

Заявление президента РФ Владимира Путина о назначении экс-канцлера Германии Герхарда Шредера представителем ЕС на переговорах по Украине требует серьезного изучения и не должно сразу отвергаться. Об этом в интервью Der Spiegel заявил внешнеполитический эксперт фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Бундестаге Адис Ахметович.

По его словам, цель заключается в том, чтобы все стороны в конечном счете оказались за столом переговоров — и если условием для начала диалога является участие бывшего канцлера, то этот вариант следует взвесить в тесной координации с европейскими партнерами, а не стремиться сразу же категорически исключить.

Солидарную позицию занял другой депутат от СДПГ Ральф Штегнер: он заявил, что приветствует любую инициативу, способную привести к завершению конфликта на Украине, и назвал легкомысленными попытки с ходу отвергнуть вариант с привлечением Шредера.

В бюро самого бывшего канцлера заявили, что он пока не будет комментировать свою возможную готовность представлять Евросоюз на переговорах с Россией по урегулированию украинского конфликта.

О том, что Шредер мог бы стать оптимальным переговорщиком от ЕС по этому вопросу, Путин заявил на пресс-конференции после парада Победы. По его словам, в этой роли должен выступать лидер, который «не наговорил каких-то гадостей» о Москве.

Источники в правительстве ФРГ уже сообщили журналистам, что отвергают идею привлечь Шредера к переговорам.

Ранее в России назвали еще одного европейского лидера, который мог бы представлять ЕС на переговорах.

 
Теперь вы знаете
Из плена на родину. Как Россия, Украина и США обменивались пленными — от военных до священников и киллера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!