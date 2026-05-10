Spiegel: в СДПГ призвали обдумать отправку Шредера на переговоры с Россией от ЕС

Заявление президента РФ Владимира Путина о назначении экс-канцлера Германии Герхарда Шредера представителем ЕС на переговорах по Украине требует серьезного изучения и не должно сразу отвергаться. Об этом в интервью Der Spiegel заявил внешнеполитический эксперт фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Бундестаге Адис Ахметович.

По его словам, цель заключается в том, чтобы все стороны в конечном счете оказались за столом переговоров — и если условием для начала диалога является участие бывшего канцлера, то этот вариант следует взвесить в тесной координации с европейскими партнерами, а не стремиться сразу же категорически исключить.

Солидарную позицию занял другой депутат от СДПГ Ральф Штегнер: он заявил, что приветствует любую инициативу, способную привести к завершению конфликта на Украине, и назвал легкомысленными попытки с ходу отвергнуть вариант с привлечением Шредера.

В бюро самого бывшего канцлера заявили, что он пока не будет комментировать свою возможную готовность представлять Евросоюз на переговорах с Россией по урегулированию украинского конфликта.

О том, что Шредер мог бы стать оптимальным переговорщиком от ЕС по этому вопросу, Путин заявил на пресс-конференции после парада Победы. По его словам, в этой роли должен выступать лидер, который «не наговорил каких-то гадостей» о Москве.

Источники в правительстве ФРГ уже сообщили журналистам, что отвергают идею привлечь Шредера к переговорам.

