Украина захотела добиться от Венгрии компенсации за инцидент с инкассаторами

Киев намерен добиваться компенсации за нападение на инкассаторов в Венгрии

Украина намерена добиваться от Будапешта компенсаций в связи с задержанием инкассаторов украинского государственного «Ощадбанка» в Венгрии. Об этом изданию «Европейская правда» заявил глава Национального банка Украины Андрей Пышный.

Он отметил, что украинская сторона будет добиваться расследования обстоятельств дела вместе с «Ощадбанком» и министерством иностранных дел. На Украине считают, что Будапешт должен возместить вред, который, как считают в Киеве, был нанесен работникам банка и имуществу.

«Мы продолжим прилагать усилия и требовать адекватной компенсации за нанесенный физический и моральный ущерб имуществу и сотрудникам банка», — сказал Пышный.

Он добавил, что юристы займутся вопросами возмещения ущерба и снятия ограничений, касающихся Украины, на территории Евросоюза.

6 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Венгрия вернула Украине деньги и золото «Ощадбанка», которые конфисковали венгерские спецслужбы.

5 марта в Венгрии задержали семерых украинцев по подозрению в отмывании денег. В их автомобиле нашли $40 млн, €35 млн и девять килограммов золота. В украинском «Ощадбанке» рассказали, что задержанные работали как инкассаторы и перевозили валюту и драгоценные металлы по договоренности с австрийским Райффайзенбанком. 10 марта венгерский парламент принял законопроект о заморозке конфискованных у «Ощадбанка» денежных средств.

12 марта Будапешт согласился вернуть Украине арестованные инкассаторские автомобили, однако изъятые деньги и золото остались на территории Венгрии. Глава украинского МИД Андрей Сибига сообщил, что задержанных инкассаторов освободили и доставили на Украину.

Ранее в Венгрии показали, как один из инкассаторов «Ощадбанка» — экс-генерал СБУ — подделывал накладные в туалете.