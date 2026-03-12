Размер шрифта
Венгрия согласилась вернуть Украине арестованные инкассаторские автомобили

Венгрия вернет «Ощадбанку» инкассаторские машины, но без денег и ценностей
Тарас Литвиненко/РИА «Новости»

Венгрия согласилась вернуть Украине арестованные инкассаторские автомобили. Об этом сообщило украинское издание «Европейская правда» со ссылкой на источники.

«Власти Венгрии согласились отдать государственному «Ощадбанку» оба арестованных инкассаторских автомобиля, но оставляют изъятыми деньги и золото, которые те перевозили», — отмечается в сообщении.

По данным источников, передача машин состоится 12 марта.

11 марта госсекретарь по вопросам международных коммуникаций и связей в ведомстве премьер-министра Венгрии Золтан Ковач заявил, что у спецслужб есть информация о финансировании Украиной венгерской оппозиционной партии «Тиса». Он обратил внимание, что конфискованные у сотрудников украинского «Ощадбанка» несколько десятков миллионов долларов и евро наличными соответствуют примерно той сумме, которая была необходима партии «Тисы» на предвыборную кампанию.

5 марта в Венгрии задержали семерых украинцев, подозреваемых в отмывании денежных средств. В их автомобилях обнаружили $40 млн, €35 млн и девять килограммов золота. В украинском «Ощадбанке» подтвердили, что задержанные работали как инкассаторы и перевозили валюту и драгоценные металлы по договоренности с австрийским Райффайзенбанком. Позже парламент Венгрии одобрил заморозку средств, конфискованных у «Ощадбанка».

Ранее глава МИД Венгрии назвал паникой реакцию Киева на изъятие денег у украинских инкассатаров.

 
