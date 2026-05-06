Венгрия вернула Украине деньги и золото, конфискованные у украинских инкассаторов

Венгрия вернула Украине деньги и золото «Ощадбанка», которые конфисковали венгерские спецслужбы. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

По его словам, в марте Будапешт «неправомерно» задержал украинских инкассаторов.

«Людей мы вернули быстрее, а сейчас уже на украинской территории и средства и ценности в полном объеме. Благодарен Венгрии за конструктив и цивилизованный шаг», — написал Зеленский.

5 марта в Венгрии задержали семерых украинцев по подозрению в отмывании денег. В их автомобиле нашли $40 млн, €35 млн и девять килограммов золота. В украинском «Ощадбанке» рассказали, что задержанные работали как инкассаторы и перевозили валюту и драгоценные металлы по договоренности с австрийским Райффайзенбанком. 10 марта венгерский парламент принял законопроект о заморозке конфискованных у «Ощадбанка» денежных средств.

12 марта Будапешт согласился вернуть Украине арестованные инкассаторские автомобили, однако изъятые деньги и золото остались на территории Венгрии. Глава украинского МИД Андрей Сибига сообщил, что задержанных инкассаторов освободили и доставили на Украину.

Ранее в Венгрии показали, как один из инкассаторов «Ощадбанка» — экс-генерал СБУ — подделывал накладные в туалете.