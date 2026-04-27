В Эстонии неожиданно высказались за диалог с Россией

Странам Европы следует начать совместную подготовку к переговорам с Россией. С таким призывом выступил президент Эстонии Алар Карис в интервью финской газете Helsingin Sanomat.

«Готовы ли мы, если вдруг [конфликт на Украине] закончится сегодня или завтра? Как нам следует реагировать? Что нам делать? Что делать России? Подготовка уже должна идти», — сказал Карис.

Он также прокомментировал публикации некоторых западных СМИ о том, что Эстония якобы может стать следующей целью России после завершения конфликта с Украиной. Эстонский лидер указал на то, что подобные разговоры ведут те, «кто хочет навредить стране». Они, по словам главы государства, демонстрируют собственную неуверенность этих людей в Эстонии.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что России и странам Европы так или иначе придется выстраивать отношения, поскольку географически они никуда друг от друга не денутся. По словам представителя Кремля, сторонам необходимо договориться о том, как жить дальше. При этом Песков отметил, что прежних отношений между РФ и Европой уже не будет — их придется выстраивать на новых основах.

Ранее ФРГ призвали начать диалог с Путиным, чтобы не оказаться в плохом положении.

 
Теперь вы знаете
Снегопад, деревья, град. Что делать, если машина пострадала от непогоды?
