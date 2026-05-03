Мерц высказался о решении о выводе военных США из Германии

Мерц заявил, что не удивлен решением о выводе военнослужащих США из Германии

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не был удивлен решением правительства США о выводе 5 тыс. американских военнослужащих из ФРГ. Об этом сообщает DPA.

По его словам, не все из того, что было сказано в последние дни, является новым.

«Возможно, ситуация несколько обострилась, но это не новость», — отметил Мерц.

29 апреля президент США Дональд Трамп допустил сокращение американского контингента, который располагается в Германии. Затем он распорядился вывести из ФРГ пять тысяч американских солдат. Это было сделано после «тщательного анализа дислокации сил» США в Европе. Американские СМИ сообщили, что вывод войск США займет от полугода до года.

По информации газеты Politico, в Пентагоне были ошеломлены решением о выводе американских солдат из Германии. Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Европа должна взять на себя большую ответственность за вопросы безопасности. А премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о распаде НАТО из-за решения США сократить численность своего контингента в Германии.

