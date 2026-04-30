Трамп допустил сокращение войск США в Германии

Президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social допустил сокращение контингента военных США на территории Германии.

В посте политик написал, что американские власти «изучают возможность» такого развития событий.

«Решение по этому вопросу будет принято в ближайшее время», — заключил американский лидер.

В начале апреля госсекретарь Марко Рубио назвал НАТО «улицей с односторонним движением». Он пояснил, что американские войска находятся в Европе для защиты континента, но сами США не могут получить помощь от союзников даже в виде использования баз для защиты своих интересов. Рубио призвал Вашингтон переосмыслить значение альянса.

В ответ глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что по-прежнему не понимает критику США в адрес Евросоюза в контексте конфликта вокруг Ирана и Ормузского пролива. По ее словам, ЕС обсуждал с Вашингтоном разминирование и сопровождение судов в регионе после прекращения боевых действий.

Ранее Мерц решил изучить опыт Зеленского в Белом доме перед встречей с Трампом.