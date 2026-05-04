В Германии увидели в решении Трампа сигнал для Путина

Президент США Дональд Трамп послал сигнал российскому коллеге Владимиру Путину своим решением о выводе американских военнослужащих из Германии. Об этом заявил немецкий политолог Карло Масала в беседе с газетой Financial Times.

«Это посылает Кремлю сигнал о том, что США отступают от своей центральной роли гаранта безопасности Европы», — сказал он.

По словам политолога, все к этому шло, однако теперь это «материализовалось».

29 апреля президент США Дональд Трамп допустил сокращение американского контингента, который располагается в Германии. Затем он распорядился вывести из ФРГ пять тысяч американских солдат. Это было сделано после «тщательного анализа дислокации сил» США в Европе. Американские СМИ сообщили, что вывод войск США займет от полугода до года.

По информации газеты Politico, в Пентагоне были ошеломлены решением о выводе американских солдат из Германии.

Бургомистр города Рамштайн-Мизенбах Ральф Хехлер сказал, что сокращение численности контингента США станет «болезненным экономическим ударом» для региона. В городе, расположенном рядом с авиабазой Рамштайн, проживают около восьми тысяч военнослужащих США и членов их семей. Мэр оценил экономический эффект для муниципалитета от их присутствия более чем в $2 млрд ежегодно — за счет зарплат, аренды жилья и контрактов с местным бизнесом.

