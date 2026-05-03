«Болезненный удар»: в Германии назвали последствия вывода войск США из страны

Вывод американских военнослужащих из Германии нанесет серьезный экономический ущерб муниципалитетам, на территории которых размещены базы США. Об этом заявил бургомистр города Рамштайн-Мизенбах Ральф Хехлер в интервью агентству DPA.

По словам чиновника, вывод американских военных станет «болезненным экономическим ударом» для региона. В городе, расположенном рядом с авиабазой Рамштайн, проживают около восьми тысяч военнослужащих США и членов их семей.

Мэр оценил экономический эффект для муниципалитета от их присутствия более чем в $2 млрд ежегодно — за счет зарплат, аренды жилья и контрактов с местным бизнесом.

Хехлер напомнил, что ряд городов региона, откуда американские войска были выведены после окончания холодной войны, до сих пор не оправились от этого удара.

29 апреля президент США Дональд Трамп допустил сокращение американского контингента, который располагается в Германии. Затем он распорядился вывести из ФРГ пять тысяч американских солдат. Это было сделано после «тщательного анализа дислокации сил» США в Европе. Американские СМИ сообщили, что вывод войск США займет от полугода до года.

По информации газеты Politico, в Пентагоне были ошеломлены решением о выводе американских солдат из Германии. Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Европа должна взять на себя большую ответственность за вопросы безопасности. А премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о распаде НАТО из-за решения США сократить численность своего контингента в Германии.

