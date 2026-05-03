Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Политика

«Болезненный удар»: в Германии назвали последствия вывода войск США из страны

Бургомистр Рамштайн-Мизенбаха: вывод войск США из ФРГ нанесет ущерб экономике
Bullit Marquez/AP

Вывод американских военнослужащих из Германии нанесет серьезный экономический ущерб муниципалитетам, на территории которых размещены базы США. Об этом заявил бургомистр города Рамштайн-Мизенбах Ральф Хехлер в интервью агентству DPA.

По словам чиновника, вывод американских военных станет «болезненным экономическим ударом» для региона. В городе, расположенном рядом с авиабазой Рамштайн, проживают около восьми тысяч военнослужащих США и членов их семей.

Мэр оценил экономический эффект для муниципалитета от их присутствия более чем в $2 млрд ежегодно — за счет зарплат, аренды жилья и контрактов с местным бизнесом.

Хехлер напомнил, что ряд городов региона, откуда американские войска были выведены после окончания холодной войны, до сих пор не оправились от этого удара.

29 апреля президент США Дональд Трамп допустил сокращение американского контингента, который располагается в Германии. Затем он распорядился вывести из ФРГ пять тысяч американских солдат. Это было сделано после «тщательного анализа дислокации сил» США в Европе. Американские СМИ сообщили, что вывод войск США займет от полугода до года.

По информации газеты Politico, в Пентагоне были ошеломлены решением о выводе американских солдат из Германии. Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Европа должна взять на себя большую ответственность за вопросы безопасности. А премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о распаде НАТО из-за решения США сократить численность своего контингента в Германии.

Ранее Мерц отреагировал на решение США о выводе своих военных из Германии.

 
Теперь вы знаете
Как носить георгиевскую ленту, чтобы не привлечь внимание полиции
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!