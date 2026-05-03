Движение в Ормузском проливе встало после заявления Трампа о сделке

Stringer/Reuters

Движение судов через Ормузский пролив почти прекратилось после слов президента США Дональда Трампа об урегулировании конфликта с Ираном. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на данные по отслеживанию передвижения морского транспорта.

Так, если накануне морским коридором в обоих направлениях воспользовались 9 судов, то уже сегодня Bloomberg зафиксировало проход лишь двух иранских коммерческих судов. По данным журналистов, ограниченные масштабы судоходства показывают, что «доступ к проливу, как кажется, сводится к определенным судам с региональной аффилиацией или одобрением [региональных властей]».

3 мая стало известно о том, что Тегеран передал Вашингтону предложение об урегулировании конфликта, которое состоит из 14 условий. Также портал Axios отмечал, что Иран требует перейти к обсуждению ядерной программы только после достижения договоренностей по другим вопросам.

.2 мая Трамп допустил, что США могут возобновить удары по Ирану. Также 1 мая представитель Демократической партии США Ричард Блюменталь заявил о возможном нанесении США удара по Ирану в ближайшем будущем.

При этом 1 мая агентство Associated Press писало, что администрация Трампа официально уведомила конгресс о завершении операции против Исламской республики.

Ранее Трамп рассказал, как США и Иран продолжают контакты.

 
