Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
 (обновлено  )
Политика

Каллас призвала Европу «не унижаться» перед Россией

Кая Каллас: европейцы не должны унижать себя, умоляя Россию о переговорах
Global Look Press

Если Европа хочет вступить в диалог с Россией, она не должны «унижаться» и просить Москву о переговорах. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас, сообщает Telegram-канал Clash Report.

«Если мы хотим вступить в какой-то диалог, мы не должны унижать себя, говоря: «Пожалуйста, знайте, что мы умоляем вас поговорить с нами». Напротив, мы должны поставить их в такое положение, чтобы они перестали притворяться, что ведут переговоры», — заявила она.

В конце марта Каллас также обвинила Россию в том, что она якобы «решительно выступает против мира» и занимается «имитацией» переговоров.

27 апреля президент Эстонии Алар Карис призвал страны Европы начать совместно готовиться к переговорам с Россией. Затем министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна отметил, что позиция Кариса противоречит внешнеполитическому курсу Эстонии и Европы в целом.

28 апреля президент Финляндии Александр Стубб рассказал, что европейцы «бьются» над возобновлением контактов с Россией, и «придет время», когда Европа должна будет разговаривать с Москвой.

26 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Москве и европейским странам так или иначе придется выстраивать отношения из-за географической близости.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!