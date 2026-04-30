Кая Каллас: европейцы не должны унижать себя, умоляя Россию о переговорах

Если Европа хочет вступить в диалог с Россией, она не должны «унижаться» и просить Москву о переговорах. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас, сообщает Telegram-канал Clash Report.

«Если мы хотим вступить в какой-то диалог, мы не должны унижать себя, говоря: «Пожалуйста, знайте, что мы умоляем вас поговорить с нами». Напротив, мы должны поставить их в такое положение, чтобы они перестали притворяться, что ведут переговоры», — заявила она.

В конце марта Каллас также обвинила Россию в том, что она якобы «решительно выступает против мира» и занимается «имитацией» переговоров.

27 апреля президент Эстонии Алар Карис призвал страны Европы начать совместно готовиться к переговорам с Россией. Затем министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна отметил, что позиция Кариса противоречит внешнеполитическому курсу Эстонии и Европы в целом.

28 апреля президент Финляндии Александр Стубб рассказал, что европейцы «бьются» над возобновлением контактов с Россией, и «придет время», когда Европа должна будет разговаривать с Москвой.

26 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Москве и европейским странам так или иначе придется выстраивать отношения из-за географической близости.

Ранее профессор рассказал, что приведет Европу к катастрофе.